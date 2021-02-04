Вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане оценил эксперт ВОЗ

Напомним, в утечке коронавируса обвиняют лабораторию Уханьского института вирусологии.

Однако, как отметил Дедков, лаборатория устроена выше всяких похвал и очень сложно представить оттуда утечку вируса, который распространился на рынке морепродуктов.

3 февраля эксперты ВОЗ, находящиеся сейчас в Ухане, посетили институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — рассказал замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

При этом Дедков отметил, что гипотетически все бывает. Но нет никаких предпосылок и нет улик — ни косвенных, ни прямых.

Он подчеркнул, что китайский институт — очень хороший, с квалифицированным персоналом, который много лет занимается изучением разнообразия вирусов.

Также эксперт побывал на рынке морепродуктов. Правда, сейчас он уже не в том состоянии — закрыт, идет снос.

«Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть. Все условия для того, чтобы там инфекция распространилась, есть», — подчеркнул Дедков.

Ранее другой российский ученый предположил условия, при которых невозможно заболеть коронавирусом.