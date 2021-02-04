Ученый предположил условия, при которых невозможно заболеть коронавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал условия, при которых не получится заразиться ковидом, сообщает РИА «Новости» .

Вознесенский подчеркнул, что люди не могут заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или перенесли вирусную инфекцию.

«При коронавирусной инфекции таких людей, невосприимчивых к заболеванию, гораздо больше», — отметил кандидат медицинских наук.

Однозначно сделать вывод, по какой причине люди невосприимчивы к COVID-19 нельяз, — это еще на этапе научной дискуссии.

Таким образом, три признака, которые привел Вознесенский, можно назвать первыми предположениями. Однако за ними скрывается закономерность.

Ранее ученые выяснили, как долго пациент остается заразным после того, как переболел COVID-19.