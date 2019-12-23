Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Китайцы скоро запустят «искусственное Солнце»

Термоядерный реактор EAST будет полностью готов к работе уже в 2020 году. Установка, известная за мощность как «искусственное Солнце», будет в 13 раз горячее настоящего светила, сообщает «Газета.Ru».

Солнце.
Солнце.
СС0

По данным «Синьхуа», установка HL-2M Tokamak на первом же запуске должна достичь температуры свыше 200 млн градусов по Цельсию — температура в центре Солнца равна примерно 15 млн градусов.

HL-2M Tokamak в теории может обеспечивать безграничный поток чистой энергии, полагает американский физик-ядерщик Джеймс Харрисон.

В 2020 планируют запустить и другой, крупнейший на данный момент термоядерный реактор ITER, пишет polit.ru. Данная установка также относится к замкнутым магнитным ловушкам типа токамак (ТОроидальная КАмера с МАгнитной Катушкой), одному из самых перспективных вариантов магнитного удержания плазмы.

Ранее сообщалось, что во время полярной ночи в Мурманской области будет светить искусственное солнце. Сколько стоит проект и будет ли он реализован, неизвестно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость