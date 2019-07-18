Во время полярной ночи в Мурманской области будет светить искусственное солнце

Конструкцию предполагается установить на горе Горелой, сообщает региональный телеканал «ТВ-21». В работающем состоянии она сможет осветить центр столицы Заполярья со 2 декабря по 11 января — в этот период длится полярная ночь.
Сколько стоит проект и будет ли он реализован, неизвестно.
Издание отмечает, что Чибис активно пиарится перед выборами — издает газету, которую избирком не расценил как агитацию, обещает 160 млн рублей из областного бюджета на установку в городах и поселках детских площадок, клумб и скамеек, пишет znak.com. Однако на поверку оказывается, что некоторые объекты запланированы там, где аналогичные элементы благоустройства уже есть.
Выборы губернатора Мурманской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.