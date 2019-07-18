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Жизнь

Во время полярной ночи в Мурманской области будет светить искусственное солнце

Назначенный Кремлем врио губернатора Мурманской области бывший замглавы федерального Минстроя Андрей Чибис презентовал проект благоустройства столицы региона, одним из пунктов которого стало строительство светотехнической конструкции, которая будет освещать город во время полярной ночи, пишет «Новая газета».

Полярное сияние и звездное небо.
Полярное сияние и звездное небо.
Сергей Рязанский, roscosmos.ru

Конструкцию предполагается установить на горе Горелой, сообщает региональный телеканал «ТВ-21». В работающем состоянии она сможет осветить центр столицы Заполярья со 2 декабря по 11 января — в этот период длится полярная ночь.

Сколько стоит проект и будет ли он реализован, неизвестно.

Издание отмечает, что Чибис активно пиарится перед выборами — издает газету, которую избирком не расценил как агитацию, обещает 160 млн рублей из областного бюджета на установку в городах и поселках детских площадок, клумб и скамеек, пишет znak.com. Однако на поверку оказывается, что некоторые объекты запланированы там, где аналогичные элементы благоустройства уже есть.

Выборы губернатора Мурманской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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