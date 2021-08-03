«Кладовая солнца». 7 интересных фактов об облепихе

Начался август, а это значит, что в садах жителей Алтая созреет облепиха. Что мы знаем об этой ягоде, помимо ее полезных свойств? Ответ на этот вопрос altapress.ru подготовил в семи интересных фактах об облепихе, которые вы могли не знать.

1. На Алтае дикорастущие заросли облепихи занимают большие площади в поймах (место, заливаемое во время половодья) Катуни и Оби. За свои целебные свойства она получила звание «царица садов Алтая», «алтайское золото» и «кладовая солнца». Некоторые за кисло-сладкий вкус и интересный аромат, напоминающий ананас, называют облепиху «сибирский ананас».

2. Название облепихи на латыни — Hippophae. Оно происходит от двух слов hippos — лошадь и phae — блестеть. Появление такого названия связывают с интересной легендой: так как войска Александра Македонского постоянно были в завоевательных походах, кони воинов уставали и часто болели. Однажды кто-то заметил, что если напоить лошадь из отвара листьев облепихи, то она быстрее восстанавливает силы и выздоравливает.

3. Богатейший биохимический состав не только плодов, но и других частей растения, а также способность облепихи заселять беднейшие почвенно-климатические места позволили ягоде распространиться по всему миру.

4. У истоков разведения облепихи на Алтае стоял Михаил Лисавенко, который собрал и посеял ее семена в 1934 году в Горно-Алтайске. За несколько десятков лет удалось «приручить» колючую дикарку и создать более 40 сортов облепихи с высоким содержанием в плодах каротиноидов, масла и витамина С.

Облепиха ССО

5. Лекарственные свойства облепихи известны еще с давних времен. В древней народной медицине Греции, Рима, Китая и Монголии плоды облепихи применялись при лечении легочных, печеночных, желудочно-кишечных, суставных заболеваний. В народной медицине Сибири и Алтая из коры и листьев облепихи изготовляли лекарство против дизентерии, пишет altlib.ru.

6. Основной продукт переработки облепихи — масло, которое пользуется большим спросом. Оно полезно при язвенной болезни пищевода и желудка, различных авитаминозах, при кожных заболеваниях, в гинекологической практике, а также при лучевом поражении кожи.

7. Облепиха очень ценна как медонос, краситель и дубитель. Благодаря своей неприхотливости она широко используется в полезащитном лесоразведении, при закреплении песков, откосов и насыпей. Ягоды облепихи также применяются в пищевой и кондитерской промышленности и для изготовления киселей, желе и пастилы.

Анна Карпова