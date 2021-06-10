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Жизнь

Кладовщики, кондитеры, бухгалтеры: почти две сотни безработных барнаульцев получили новую профессию

За пять месяцев 2021 года 171 безработный житель Барнаула обрел новую профессию, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

Водитель трамвая.
Водитель трамвая.
portal.aksp.ru

В 2020 году обучение в кадровом центре «Работа России» прошли 175 человек, с начала года приступили еще 280 горожан.

Специалисты планируют, что всего в 2021 году новую профессию получат не менее 400 барнаульцев, оставшихся без работы.

Обучение ведут по 20 профессиям: водитель погрузчика, кладовщик, кондитер, бухгалтер, оператор ЭВМ, парикмахер, пекарь, сварщик, слесарь, швея, электромонтер и другим.

Сейчас кадровый центр «Работа России» ведет набор в группы обучения по профессиям: токарь, электромонтер по лифтам, водитель троллейбуса и водитель трамвая (с гарантией трудоустройства), а также наладчик станков с ЧПУ, слесарь ЭРГО, закройщик, слесарь КИПиА, автокрановщик и другие.

Ранее губернатор края Виктор Томенко заявил, что уровень безработицы снижается, и к осени число безработных сократится с нынешних 20 до 17 тыс. человек.

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