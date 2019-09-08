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Жизнь

«Классный дедушка»: барнаулец лихо сплясал на Дне города и прославился в соцсетях

Сообщество Barnaul22 опубликовало видео, на котором пожилой мужчина бодро танцует перед сценой на Дне города в Барнауле. «Самый классный дедушка! Дедуля сделал этот день», — написала автор видео.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

7 сентября года Барнаул отметил свое 289-летие. Праздник проходил сразу на нескольких крупных площадках: на площади Сахарова, площади Советов, набережной Оби.

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