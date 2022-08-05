5 августа
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Жизнь

Клава Кока приедет на алтайский курорт с концертом

Российская певица и любимица подростков Клава Кока приедет на Яровое 13 августа, пишут на сайте курорта.

Клава Кока.
Клава Кока.
https://vk.com/klavdiacoca.

Цена билета на концерт Клавы Коки, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат», — 2 тыс. рублей.

Начнется выступление в 22:00. Встретить знаменитость можно на Прибрежной зоне, территории Причала 22.

Вместе с ней будут и другие артисты.

Ранее Клава Кока продала билет на концерт за 10 млн рублей.

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