Клава Кока приедет на алтайский курорт с концертом

Цена билета на концерт Клавы Коки, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат», — 2 тыс. рублей.
Начнется выступление в 22:00. Встретить знаменитость можно на Прибрежной зоне, территории Причала 22.
Вместе с ней будут и другие артисты.
Российская певица и любимица подростков Клава Кока приедет на Яровое 13 августа, пишут на сайте курорта.
Цена билета на концерт Клавы Коки, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат», — 2 тыс. рублей.
Начнется выступление в 22:00. Встретить знаменитость можно на Прибрежной зоне, территории Причала 22.
Вместе с ней будут и другие артисты.
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