Климатический беспредел: резко похолодает на Алтае

Пока что сибиряки радуются апрельскому теплу и массово гуляют по паркам, катаются на велосипедах.

Однако вскоре "минусовка" взбодрит жителей Сибирского федерального округа (СФО).

Судя по данным погодных сервисов, в Алтайском крае ночью и ранним утром 24 апреля будет морозно — до минус трех градусов. Дневная температура хоть и будет в плюсе, но не таком ощутимом — до трех градусов.

А в соседней Новосибирской области к похолоданию 23 апреля добавится мокрый снег. Причем там будет до минус 8 градусов мороза, пишет vn.ru.

Словом, апрель продолжает преподносить сюрпризы.

Ранее сообщалось, что из Казахстана на Алтай стремительно надвигается жара.

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