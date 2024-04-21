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Жизнь

Климатический беспредел: резко похолодает на Алтае

Пока что сибиряки радуются апрельскому теплу и массово гуляют по паркам, катаются на велосипедах.

Причалили под Новым мостом.
Причалили под Новым мостом.
Алексей Шестериков

Однако вскоре "минусовка" взбодрит жителей Сибирского федерального округа (СФО).

Судя по данным погодных сервисов, в Алтайском крае ночью и ранним утром 24 апреля будет морозно — до минус трех градусов. Дневная температура хоть и будет в плюсе, но не таком ощутимом — до трех градусов.

А в соседней Новосибирской области к похолоданию 23 апреля добавится мокрый снег. Причем там будет до минус 8 градусов мороза, пишет vn.ru.

Словом, апрель продолжает преподносить сюрпризы.

Ранее сообщалось, что из Казахстана на Алтай стремительно надвигается жара.

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