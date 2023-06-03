Климатический ужас. Аномальный зной, которого не было 90 лет, накроет Сибирь и Алтай

3

В каком регионе будет жарче всего?

Самая высокая температура ожидается в Омской области. Столбики термометров будут показывать даже в тени до +38 градусов - невероятная для начала лета отметка.

Такие рекорды июньской жары в Омске были установлены в 1936 и 1937 годах.