3 июня
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Жизнь

Климатический ужас. Аномальный зной, которого не было 90 лет, накроет Сибирь и Алтай

Синоптики предупреждают об аномальной жаркой погоде, которой не было с 1937 года. Климатический ужас накроет Сибирь с 4 июня. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Лето, жара.
Лето, жара.
unsplash.com
1
Почему пришла резкая жара?

Синоптики Gismeteo прогнозируют небывалое повышение температуры в регионах Сибири и Урала. Столбики термометров подскочат сразу на 10 градусов выше нормы.

Резкая жара связана с приходом горячего воздуха из Центральной Азии.

2
Какие регионы в зоне риска?

Аномальный зной накроет Томскую и Новосибирскую области, а также Алтай и Кузбасс.

Уже с 3 июня в Алтайском крае прогнозируют потепление до +36 градусов, а с 4 июня оно будет только усиливаться, достигнув пика 5 и 7 июня.

Жара начнет спадать только 9 июня.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0
3
В каком регионе будет жарче всего?

Самая высокая температура ожидается в Омской области. Столбики термометров будут показывать даже в тени до +38 градусов - невероятная для начала лета отметка.

Такие рекорды июньской жары в Омске были установлены в 1936 и 1937 годах.

4
Какая погода будет в европейском части России?

В Москву и Санкт-Петербургу, наоборот, придут холода. Показатели будут ниже нормы - температура не превысит +14...+16 градусов.

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