Климатолог рассказал о причинах погодных аномалий этим летом

Продолжительные волны жары или холода на территории России связаны с изменением климата в стране, заявил замдиректора Института физики атмосферы имени А.М.Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Погодные аномалии с течением времени будут становиться более продолжительными.

«Установилась прохлада, она будет длиться две-три недели. Жара установилась — и она не пройдет через три-четыре дня, а продлится от двух недель и выше», — цитирует ТАСС Семенова.

Продолжительная прохладная погода в июле в некоторых областях России в будущем станет более частой ситуацией.

«Осадки тоже меняются таким образом, что чаще становятся ситуации, когда они идут день за днем», — отметил ученый, пишет ura.ru. По его мнению, если в течение 10 дней случаются осадки, то они идут непрерывно день за днем.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, какая температура ожидается в августе в России, напоминает агентство Nation News. По его словам, в Европейской части России будет прохладнее, чем обычно.

В азиатской части РФ август будет теплее нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о «расцвете лета» в Алтайском крае. Период аномально жаркой погоды в регионе продлится минимум до 18 июля, сообщили в краевом ЦГМС. Самая жара выпадет на 18 июля: дневная температура поднимется до +33 градусов.