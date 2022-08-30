Клубящиеся змеи атаковали популярное место отдыха у россиян

Соответствующими фото из Батарейной бухты поделились в сообществе «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург, Питер Онлайн, СПб».
Многие комментаторы предположили, что у змей начался брачный период, другие понадеялись, что пресмыкающиеся готовятся к зимовке.
Кто-то поделился, что даже на фото не может смотреть из-за фобии. Но многие отнеслись с юмором — чьи-то теща и жена.
Ранее беременные гадюки начали клубиться в Сибири.
Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.
В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в больнице, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута.