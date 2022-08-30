30 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Клубящиеся змеи атаковали популярное место отдыха у россиян

Отдыхающие на берегу Финского залива в Ленобласти заметили полчища змей.

Клубящиеся змеи.
Клубящиеся змеи.
vk.com, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Соответствующими фото из Батарейной бухты поделились в сообществе «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург, Питер Онлайн, СПб».

Многие комментаторы предположили, что у змей начался брачный период, другие понадеялись, что пресмыкающиеся готовятся к зимовке.

Кто-то поделился, что даже на фото не может смотреть из-за фобии. Но многие отнеслись с юмором — чьи-то теща и жена.

Ранее беременные гадюки начали клубиться в Сибири.

Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в больнице, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость