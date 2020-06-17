Книжный карантин: как живет главная библиотека Алтайского края в эпоху пандемии

В «Шишковке», как ласково называют краевую библиотеку им. В. Я. Шишкова, сейчас непривычно тихо. Еще 24 марта краевая библиотека ушла на карантин. Что делали библиотекари в период самоизоляции и как они планируют возвращаться в прежний режим работы — в материале altapress.ru.

«Домашнее задание»

С одной стороны, библиотека — не производство непрерывного цикла и кажется, что легко можно повесить амбарный замок на двери, а сотрудников отправить по домам. Продукты и лекарства из-за этого не исчезнут. Однако не все так просто.

Закрытая библиотека — это не только несостоявшиеся презентации книг, встречи с писателями, литературные вечера, встречи клубов по интересам, — хотя и это все — большая печаль для многих. Закрытая библиотека — это тысячи студентов, которые остались без важных книг. А ведь еще и сессия выпала на период карантина. Ученые остались без необходимой литературы для исследовательской работы.

И это не все — более 70 тысяч читателей, которые берут на абонементе бумажные книги на дом, теперь остались без любимого досуга. И еще есть невидимый стороннему человеку аспект — внутренняя работа библиотекарей, благодаря которой наполняются и работают электронные ресурсы — электронная библиотека и электронный каталог, например.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

Поэтому просто захлопнуть дверь, повесить табличку «мы на карантине» и спокойно идти отдыхать было невозможно.

«Как и всем, наверное, библиотеке было сложно неожиданно погрузиться в новые условия. За короткий срок было необходимо наладить работу в „удаленном“ режиме, экстренно вводить новые опции», — рассказывает директор библиотеки Татьяна Егорова.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

Большинство библиотекарей получили «домашнее задание» — занимались ретровводом, то есть наполнением электронного каталога описаниями книг, которые поступили в библиотеку ранее 1993 года, создавали новые записи в электронном каталоге и вносили старые из бумажной картотеки. Это позволяет легко найти нужную книгу, даже если читатель владеет не всеми данными, не знает точного названия или автора. А при дистанционном обслуживании это очень важно для пользователя, особенно когда рядом нет библиотекарей, которые всегда спешат на помощь. Для удобства сотрудники получили на дом каталожные ящики со всем содержимым и технику.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

За время самоизоляции сотрудниками библиотеки был проделан огромный объем работы. В электронном каталоге появились описания более 14 тыс. книг из фондов, которые раньше можно было найти только в карточном каталоге в самой библиотеке. Это очень много. Благодаря усердию сотрудников, работа с фондом в дистанционном режиме стала для пользователей еще эффективнее.

Надо сказать, «Шишковка» давно озаботилась качеством и количеством удаленных сервисов, поэтому к предлагаемым обстоятельствам оказалась готова. Постоянно велось пополнение электронной библиотеки, в которой сейчас без малого 30 тыс. полных текстов книг, в том числе и редких.

Также в «Шишковке» обновили и улучшили краеведческий портал «Весь Алтай», где собрано огромное количество материалов об Алтайском крае.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

Пользовались большой популярностью и социальные сети библиотеки. При обычных условиях работы прирост аудитории в месяц по всем страницам в социальных сетях составлял около 100 человек, в период самоизоляции показатель увеличился вдвое. А объем трафика из соцсетей на сайт вырос втрое: так, например, в апреле на сайт Шишковки перешли сразу 8697 пользователей соцсетей.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

Помимо этого, еще большей популярностью стала пользоваться выдача электронных книг через ЛитРес. Каждый, у кого есть читательский билет, может получать новинки, бестселлеры, абсолютно любые книги — бесплатно. За два месяца изоляции посещаемость ЛитРес выросла до 11 тыс. То же касалось читателей муниципальных библиотек, которые «подключены» к нашей системе. Коллеги быстро соориентировались: к моменту закрытия с нами по соглашению с ЛитРес работало 21 муниципальное образование, спустя два месяца число увеличилось до 55.

Не стояла на месте и издательская деятельность, которой библиотека занимается уже много лет. Редакторы и корректоры трудились над текстами авторов, оформители выполняли свою работу.

Татьяна Егорова. altapress.ru.

Готовность № 1

В перечне сервисов «Шишковки» есть спектр платных услуг, и некоторые из них весьма важны для студентов и ученых. Речь идет прежде всего о списках литературы. Составить и правильно оформить список — задача непростая. Поэтому недавно библиотека освоила дистанционное обслуживание этого направления.

Теперь для всех желающих появился онлайн-доступ к перечню платных услуг. Это и библиографические списки, патентный поиск и даже доставка документов.

Сейчас библиотека полностью готова к открытию — при любых вариантах ограничительных мер.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

Первое, что необходимо сделать сразу — это возобновить запись читателей в библиотеку. На самом деле, многие люди пострадали от того, что не были к нам записаны, ведь некоторые многие функции доступны только по читательскому билету. Например, тот же ЛитРес. Нам бы очень помогло, если бы запись в библиотеку можно было осуществлять через портал Госуслуг, и мы несколько лет работаем над этим вопросом. Но, к сожалению, библиотечное обслуживание пока не входит в перечень государственных услуг.

Библиотека организует на первом этаже пункт выдачи книг из абонемента: заявки на книги будут приниматься по электронной почте и телефону и выдавать уже готовые заказы нашим будут пока без доступа читателей непосредственно к книжному фонду.

Разумеется, все действия будут проходить с соблюдением мер безопасности для читателей и библиотекарей. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: маски, при необходимости перчатки, на входе в библиотеку обязательно измеряют температуру. Сдавать прочитанные книги можно через станцию самостоятельной книгосдачи. Вернувшиеся книги проходят обработку.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

«Возможно, нам будет разрешено открыть на первом этаже и мини-читальный зал для ограниченного количества людей, которые смогут поработать в библиотеке непродолжительное время. Также будет возобновлено оказание таких услуг, как доступ в Интернет и к электронным базам данных», — говорит Татьяна Егорова.

На расстоянии клика

«Есть знаковые мероприятия, будь то 75-летие Победы, Шукшинские чтения, фестиваль Роберта Рождественского, в которых мы участвовали ежегодно, очень ждали и готовились. Это наша жизнь. И просто отказаться от этого, даже в условиях ограничительных мер, невозможно: часть мероприятий перешла в онлайн-формат» — рассказывает директор «Шишковки».

К 75-летию Победы команда библиотеки подготовила электронную коллекцию для сайте, где собраны полнотекстовые документы о Героях Советского Союза — уроженцах Алтайского края, записаны несколько видео-лекций в рамках проекта «Постигаем Алтай».

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

Лекции вызвали большой интерес, около двухсот учеников края и соседних регионов стали участниками, находясь дома в режиме самоизоляции. Еще разработана викторина «Алтайский край в годы Великой Отечественной войны», от Литературного театра библиотеки выпущена серия роликов со стихами о войне.

С 4 июня «Шишковка» запустила радио-проект «Помним. Семейные истории Победы». После ремонта у библиотеки появилась собственная студия звукозаписи и делать программы можно, не выходя из родных стен. Истории о своих солдатах Великой Отечественной войны расскажут читатели, друзья и партнеры библиотеки. Всего запланировано 13 программ, которые транслируются эфире «Радио России».

В день рождения Василия Макаровича Шукшина, 25 июля, мы все сможем наблюдать онлайн-спектакль «Кукушкины слезки» в исполнении «Литературного театра». Кстати, именно с «Кукушкиными слезками» библиотека участвовала в Международной книжной ярмарки (Frankfurter Buchmesse) во Франкфурте-на-Майне в октябре 2019 года.

Татьяна Егорова , директор библиотеки им. Шишкова. Дмитрий Лямзин.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

На Шукшинский фестиваль в этом году к нам должен был приехать Григорий Служитель — автор романа «Дни Савелия», который получил вторую премию «Большой книги». К этому событию нашей библиотекой был подготовлен фотоконкурс «Роман с котом». Идея пришлась по душе читателям, для конкурса сделано 166 фотографий. И, хотя встреча с писателем не состоится, Григорий подпишет книгу победителю фотоконкурса.

«Я дам вам денег»

«Эти два месяца еще раз подтвердили, что библиотека — абсолютно живой институт с большими перспективами и огромной востребованностью. Ведь в библиотеку приходят не только почитать, но и поговорить о книге, найти единомышленников, друзей. Наши читатели скучают по этому. Нам звонят, пишут в социальных сетях: со словами поддержки и предложением помощи, с требованием срочно открыть библиотеку, с бесконечными вопросами «когда», продолжает Татьяна Егорова.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

Мы посмотрели, что писали читатели своей Шишковке. Делимся с вами некоторыми сообщениями:

«Давайте я вам денег дам, только книжку выдайте! Мы встретимся тайно, никто не будет знать. Ну, пожалуйста!»

«Мне волонтеры продукты привозят, а книжки можно? Волонтеры согласны, выдайте срочно. Я ветеран, мне книжки нужны!»

«Ребенку список литературы на лето выдали, а как его читать? На 10 тыщ президентских как раз весь списочек потянет, если покупать, но он вряд ли это имел в виду. Так что срочно надо вас открывать, срочно. Лето идет, чтение — не идет. Все плохо!»

Ангелина Белоус