Код региона. Алтайский бизнесмен похитил 22% от стоимости капремонта сельской школы

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, который завысил стоимость ремонта школы, сообщает региональный СК.

Бизнесмена подозревают в «особо крупном мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием».

«Летом 2018 года между строительной организацией, которую возглавлял подозреваемый, и школой в селе Златополь были заключены госконтракты на выполнение работ по капремонту здания», — рассказали в ведомстве.

Директор фирмы изготовил фиктивные документы, в которых указал виды, объемы и стоимость работ, при этом существенно все завысив.

«На основании данных актов на расчетный счет организации-подрядчика были перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 13,5 млн рублей. Из них около 3 миллионов — за фактически невыполненные работы», — уточнила алтайская ФСБ.

В итоге подозреваемый похитил почти 3 млн рублей — это 22% от объема перечисленных денег. Бизнесмена задержали в собственном коттедже и отправили под подписку о невыезде.

Кстати, почти 1 млрд рублей направят на капитальный ремонт школ в Алтайском крае в 2021 году.