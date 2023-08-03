4 августа
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Жизнь

Кофе Jacobs прекращают продажи в России

Компания приняла решение закончить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца текущего года, оставив в стране только местные бренды.

Кофе.
Кофе.
unsplash.com

Отмечается, что у компании уменьшился показатель прибыли из-за перехода к местным брендам на рынке России. По итогам первого полугодия 2023 года, JDE Peet's потеряла 185 млн евро из-за ребрендинга кофе Jacobs в России.

Генеральный директор группы отметил, что компания не намерена полностью уходить из России, а ее работа не противоречит западным санкциям. В российском филиале работает более 900 человек, сообщает Комсомольская Правда.

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