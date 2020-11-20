Когда Барнаул прославится черной икрой? Владелец «Сибирского осетра» рассказал, как растут деликатесы

Когда в бизнесе достиг успеха, неизбежно наступает время для того, чтобы заняться чем-нибудь для души. Такими словами депутат АКЗС Анатолий Вытоптов объяснил, почему решил запустить в Барнауле рыбную ферму «Сибирский осетр 22». В беседе с altapress.ru Анатолий Васильевич рассказал, насколько сложно разводить краснокнижную рыбу, легко ли наладить отношения с ресторанами и почему выращивание деликатесов не самое выгодное дело, а также раскрыл свои планы на будущее — черная икра и восстановление осетра в Оби.

— Анатолий Васильевич , у вас есть «АгроХимСервис», который поставляет удобрения и средства защиты растений , уже 10 лет занимаетесь животноводством в «Тимирязевском». Собственно , почему рыба?

— В какой-то момент приедается то, чем занимаешься, и я не скажу, что надоедает, просто приедается тот образ жизни и мышления и та работа, которую постоянно выполняешь. Я на протяжении 24 лет занимаюсь сельским хозяйством, это довольно внушительный срок.

Анатолий Вытоптов. Предоставлено altapress.ru.

Мне захотелось не просто расширить сферу своей деятельности, я хотел, чтобы это было для души. Решил подумать, чем можно еще заняться, и мысль пришла быстро: я родился и вырос в Советском районе, в селе Урожайное — это знаменитое место, где зимуют лебеди.

Раньше в этом поселке было форелевое хозяйство. Я туда в детстве с друзьями бегал рыбачить самодельной удочкой. Рядом с прудками текла река, где ловилась форель. Эти воспоминания всегда сидели во мне.

Решил, что нужно попробовать заняться рыбоводством. Но не в том виде, в котором мы привыкли это видеть, когда рыбу выращивают в реках, прудах или садковых хозяйствах. Как-то прочитал новую тему, которая по Сибири еще не развита — выращивание в установках замкнутого водоснабжения.

Сейчас для меня это больше хобби: мое детское увлечение рыбалкой воплотилось в небольшой бизнес.

— Знаю , что закупали оборудование в нескольких странах. В России в целом это малоразвито?

— Что-то итальянское, что-то немецкое, что-то китайское. Я полтора года изучал этот вопрос и столкнулся с тем, что такие страны как Дания, Норвегия и Финляндия порядка 60% всей добываемой рыбы выращивают в установках замкнутого водоснабжения. Это страны, которые уже думают о будущем, сохраняют аквакультуру и рыбные запасы в своих морях и океанах.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Начал искать, кто в России этим занимается, но, к сожалению, за Уралом в сторону Сибири — там довольно-таки сложно с этим. Хотя мы, по сути, равноудалены от всех океанов и почти вся красная рыба у нас завозная.

— Из своей у нас остается только речная и озерная.

— Это если говорить про нашу сибирскую рыбу. Но многие ее просто боятся кушать, потому что рискуют заразиться определенными видами болезней, тем же описторхозом. Но то, что есть в нашей речной рыбе, отсутствует в морской.

— В итоге запустили в Барнауле небольшое предприятие. Специалистов пришлось везти как и оборудование: кого-то из Норвегии , кого-то из Китая?

— Нет. В 2019 году питерская команда полностью воплотила в жизнь мой проект — в течение двух месяцев смонтировали и сделали пусконаладку.

Но сам проект выбирал долго. Единственные предприятия, которые занимаются аквакультурой, я нашел в Ленинградской области — под Санкт-Петербургом и в Гатчинском районе, и в Карелии. Несколько раз съездил, поизучал опыт, посетил конференции, на которых обсуждают выращивание рыбы в установках.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Где покупали мальков?

— В Новосибирском рыбзаводе. Там выращивают мальков разных видов для увеличения популяции в наших реках. В частности, занимаются разведением в естественной среде осетра и стерляди.

— Получается , прошел уже год или даже больше. Наверняка пришлось столкнуться с какими-то проблемами.

— Сегодня есть проблемы со сбытом, потому что, как минимум, сейчас нет той культуры поедания рыбных продуктов, которая была в советское время, когда четверг был рыбным днем.

Конечно, я понимаю, что осетра не будут закупать столовые, поскольку эта рыба все-таки немного другого сегмента. Но проблема еще и в том, что в наших ресторанах и кафе в основном предлагают мясо птицы, говядину и свинину. Ассортимент рыбной продукции весьма ограничен.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru. «Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru. «Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Если брать осетра и стерлядь, то эта рыба в Красной книге — ее в естественной среде нельзя вылавливать. А мы предлагаем попробовать стопроцентно экологически чистую рыбу, которую выращивают без антибиотиков.

Сегодня культуру потребления рыбы надо прививать людям, чтобы кушали чистый продукт, чистый даже по вкусовым качествам.

— Как прививать? Сегодня вообще мало кто кушает рыбу , не говоря уже про постоянный рыбный четверг.

— Работаем в социальных сетях. Недавно была презентация у нескольких шеф-поваров, они делали мастер-класс по готовке осетра и стерляди. Стараемся максимально о себе заявить.

Я понимаю, что аудитория, которая будет потреблять нашу рыбу, это не молодежь, но и до молодежи важно донести информацию, потому что через какое-то время она тоже начнет потреблять этот продукт.

Это недешевая рыба, но нужно стараться сделать ее более доступной как минимум для среднего класса. Сейчас мы работаем на эту перспективу.

— Дорогая и не для среднего класса. Вопрос цены раскроете?

— Если сравнивать с общедоступными видами рыб, то в 2−3 раза дороже. Но опять же надо смотреть, где покупаешь: если в каком-нибудь дорогом магазине, где красиво расставлен весь товар, то там и карась приличных денег стоит.

В магазинах общедоступную рыбу продают примерно по 200−400 рублей за килограмм, цена нашего осетра — 800−850 рублей. Но чем крупнее, тем дороже. Трехкилограммовый будет стоить примерно 2,7 тыс. рублей, это 900−950 рублей.

— Честно говоря , уже приготовился к совсем другой цене. А получается не так уж и дорого , особенно если не каждый день покупать осетра.

— Я согласен. Каждый день осетра не будешь кушать, эта рыба все-таки для особого случая. Это и дни рождения, которые у каждого человека один раз в год происходят, юбилеи, свадьбы и другие торжества. Почему бы не позволить себе помимо куска мяса поставить на стол хорошую рыбу.

— Как в сказках на картинках рисовали: яства на столе и большая рыба на блюде.

— В старые времена и закуска была, и выпить что было, и всегда была хорошая большая рыба. Ее не было много, но она всегда была.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

Если мы дойдем до того, что на каждом более-менее значимом мероприятии будет запеченый осетр — пусть и не в каждой тарелке, а один на трех-четырех человек — это только украсит и разнообразит стол.

— А если захочется завтра попробовать? Где можно?

— Сейчас работаем только в Алтайском крае, пытаемся развивать поставку в рестораны Белокурихи, но по большому счету — пока что только в Барнауле. Это, например, рестораны «Вельвет» и «Заречье» и гастропаб «13». Так что пока рынок небольшой, но мы так и предполагали, помаленечку развиваемся.

Стараемся обеспечить рестораны бесперебойной поставкой, и это немаловажно. Для того, чтобы в меню ввели рыбу, одно из условий — постоянная поставка. Зачем ресторану продукт, которого не будет в нужный момент?

Нам понадобился год, чтобы рыба выросла до товарной навески — из малька весом 30−50 граммов до 600−800 граммов. А если говорить про 2−3 килограммовую рыбу, которую можно положить на праздничный стол, нужно примерно 2,5 года.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Всегда упоминаем осетра , хотя вы также выращиваете стерлядь.

— Не только. Мы пробуем выращивать нельму, уже имеем около 500 голов этой рыбы, она уже достигла 450 грамм. В дальнейшем хотим заняться рыбой кумжа — она как форель, но у нас ее нет на рынке, хотя очень вкусная.

Будет получаться — будем заниматься, не будет спроса — будем стараться его создавать. Пусть и в небольших объемах, но так, чтобы алтайский покупатель всегда мог получить вкусную и незамороженную рыбу.

Кстати, предприниматели покупают нашу рыбу и в замороженном виде поставляют в другие регионы. Некоторые коптят и продают в барнаульских магазинах.

— Почти всю рыбу продаете. Многим удается вырасти больше килограмма?

— Есть разных размеров, чтобы была разная навеска на тарелку. Рыба по массе должна подходить планомерно. Если в феврале она весит 400 грамм, то в марте — 450, а в апреле — 500. В каждом месяце есть определенное количество разной по весу рыбы.

Поэтому, когда запускали рыбзавод, закупали разную: от 30 грамм и более килограмма. Сегодня в одном из бассейнов плавает примерно 70 голов, которые под 8−9 килограмм.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Постоянно приходится покупать мальков. Сами не планируете выращивать?

— Как раз накануне прорабатывали вопрос о покупке оборудования, которое инкубирует икру. Если все будет хорошо, в феврале закупим в Астрахани оплодотворенную икру осетра и в Барнаул доставим самолетом. Будем сами выводить малька.

— Не могу не спросить про черную икру. Когда в Барнауле она появится своя?

— Думал об этом на первоначальном этапе, но пока от этого отказался. Это очень сложный процесс. Рыба живет в воде при температуре 18−20 градусов, а чтобы заниматься получением икры должны быть совершенно другие условия.

Почему черная икра такая дорогая? Потому что в дикой природе осетр начинает икру метать спустя 12−13 лет. В искусственной среде должно пройти 5−6 лет.

— От икры отказались в краткосрочной перспективе?

— Я не говорю, что этим делом не займусь. Скажу больше, сейчас у нас отдельно плавают особи, которые достигли 5−7 килограмм, и мы или пригласим из Новосибирска специалистов, которые через УЗИ-аппарат определят, где мальчик и девочка, или сами купим этот аппарат. После отсадим и дальше будет видно. Может, само собой придет осознание, что необходимо попробовать получить свою черную икру.

Черная икра столько не стоит. Михаил Хаустов

— Какие еще планы на будущее?

— Заняться воспроизводством сибирского осетра в Оби. Есть программа, в которую можно войти — инкубировать, выращивать и отпускать в природу.

Также предлагали зайти в магазины со своим продуктом — с брендом «Сибирский осетр». Сделать хорошую упаковку и продавать. Но мы пока еще до этого не дошли — по частникам торговать и в магазинах. Это не тот сегмент, в который мы изначально нацелились, нам сейчас надо развивать рестораны и кафе, а после магазины и переработку. Но я думаю, что всему свое время.

— А знакомым продаете? Вы депутат , неужели не было такого случая , что подошел коллега и сказал: «Анатолий Васильевич , мне бы рыбу большую».

— Продавать — не продавал, просто дарил. Рыба — это такой продукт, которым вначале хочется угостить всех друзей и знакомых. Большое количество уходит на подарки.

«Сибирский осетр 22». Предоставлено altapress.ru.

— Сейчас бизнесу сильно досталось от коронавируса , а ваше хобби , так вы его назвали , тем более связано с общепитом.

— Пандемия и ограничения очень повлияли. Мы начали в январе и до коронавируса — январь, февраль и март — более-менее хорошо зашли в рестораны, даже с учетом того, что нас не знали. А потом наш общепит приказал долго и счастливо жить до лучших времен. Люди просто не стали ходить в рестораны — закрыли и запретили.

Сегодня также испытываем большие проблемы с реализацией, хотя уже можно спокойно попасть в ресторан. И дело не в том, что люди не хотят идти, они просто боятся скопления народа — уже нет такой важной для ресторана расслабленности, чтобы спокойно посидеть, расслабиться и насладиться едой.

Для нас это сложно еще и потому, что выращивание рыбы — это процесс вдолгую. Каждый вложенный рубль не отбивается за неделю или месяц, отдача только года через три.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».