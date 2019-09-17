Когда дадут отопление в Бийске и Рубцовске

Барнаульцы уже знают приблизительную дату начала отопительного сезона, а жителям Бийска и Рубцовска нужно еще подождать. Администрации этих городов пока не определились и внимательно следят за погодой.

В Бийске подачу отопления до 22 сентября можно не ждать, сказал altapress.ru начальник отдела энергетики и газификации мэрии Александр Заровняев. В наукограде сейчас тепло, а поэтому включать отопление нет смысла.

В администрации Рубцовска также заявили, что на всю неделю синоптики обещали выше +20 градусов, поэтому пока запускать тепло не планируют.

Если раньше начало отопительного сезона зависело от установления среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов, то теперь это не обязательное условие — решение принимают местные власти.

Предприятия СГК к запуску отопления во всех городах присутствия готовы, сказали в компании.

По прогнозу синоптиков, бабье лето с 20-градусной температурой в Алтайском крае продлится всю неделю до 22 сентября.