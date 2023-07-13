Когда экстремальная жара покинет Алтайский край и придет прохлада

По данным синоптиков алтайского гидрометцентра, аномальная жара продержится до 15 июля. В пятницу и субботу ожидается повышение температуры до +33...+35 градусов.
Согласно сервису "Яндекс. Погода", 16 июля, в воскресенье возможен дождь. Столбики термометров опустятся до +27 градусов. Такая температура продержится до 19 июля.
Однако затем жара снова вернется в регион. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса и продержатся четыре дня.
Жара начнет постепенно спадать с 23 июля. Температура составит +23...+25 градусов. Ожидаются частые дожди.
Ранее в алтайском Минздраве рассказали о признаках теплового удара и как уберечь себя в аномальную жару.