Когда и где посмотреть авиашоу на Дне города Барнаула 2019

7 сентября в Барнауле пройдет День города. В честь этого события на Речном вокзале состоится авиашоу. Рассказываем, кто удивит барнаульцев на этот раз и что еще будет на набережной в День города Барнаула 2019.

Авиашоу начнется в 16:00. Авиагруппа «Лидер» и спортсмены-парашютисты устроят показательные выступления для жителей города.

7 сентября праздничная программа на набережной Оби начнется с утра. В 11:00 здесь стартует спортивный марафон: участники побегут по лестнице в Нагорный парк. В 14:00 начнутся выступления детских творческих коллективов, а в 19:00 перед зрителями выступит кавер-группа «One day band».

В конце августе, в честь Дня Воздушного Флота в Барнауле состоялось авиашоу. Посмотреть на маневры самолетов и вертолетов пришли тысячи барнаульцев.