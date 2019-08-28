Как отметят День города в Барнауле: полная программа

7 сентября в Барнауле пройдет День города. Основные мероприятия пройдут на площади Сахарова, ул. Мало-Тобольской, парках «Центральный» и «Нагорный», сообщает мэрия.

Салют на День города в Барнауле. 9 сентября 2018 года.

В 10:00 перед политехом состоится шоу ретро-техники.

В 11:00 на набережной Оби стартует спортивный марафон — участники побегут по лестнице в Нагорный парк. В 14:00 начнутся выступления детских творческих коллективов. В 16:00 авиагруппа «Лидер» и спортсмены-парашютисты устроят показательные выступления. В 19:00 перед зрителями выступит кавер-группа «One day band».

В полдень в парке «Центральный» начнется концертная программа с участием оркестра МВД, Барнаульского духового оркестра и детских коллективов. Гости увидят выставку цветов и декоративного творчества.

Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Олег Богданов , altapress.ru

На ул. Мало-Тобольской в 10:00 откроется ремесленная ярмарка алтайских мастеров.

Спортивные соревнования по 9 видам спорта начнутся на площади Советов в 11:00. В 12:30 здесь стартует «Кросс Наций», в 15:00 — соревнования по велоспорту, в 18:00 — турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».

Праздничный концерт на площади Сахарова начнется в 13:00. В 17:30 на главной сцене подведут итоги конкурса «Мисс Барнаул — 2019». Завершится концертная программа салютом в 22:00.