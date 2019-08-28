Как отметят День города в Барнауле: полная программа

В 10:00 перед политехом состоится шоу ретро-техники.
В 11:00 на набережной Оби стартует спортивный марафон — участники побегут по лестнице в Нагорный парк. В 14:00 начнутся выступления детских творческих коллективов. В 16:00 авиагруппа «Лидер» и спортсмены-парашютисты устроят показательные выступления. В 19:00 перед зрителями выступит кавер-группа «One day band».
В полдень в парке «Центральный» начнется концертная программа с участием оркестра МВД, Барнаульского духового оркестра и детских коллективов. Гости увидят выставку цветов и декоративного творчества.
На ул. Мало-Тобольской в 10:00 откроется ремесленная ярмарка алтайских мастеров.
Спортивные соревнования по 9 видам спорта начнутся на площади Советов в 11:00. В 12:30 здесь стартует «Кросс Наций», в 15:00 — соревнования по велоспорту, в 18:00 — турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».
Праздничный концерт на площади Сахарова начнется в 13:00. В 17:30 на главной сцене подведут итоги конкурса «Мисс Барнаул — 2019». Завершится концертная программа салютом в 22:00.