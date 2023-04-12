Когда и как в Барнауле пройдет голосование за благоустройство общественных территорий

В администрации краевой столицы обсудили подготовку к интернет-голосованию за благоустройство общественных территорий города, которые планируется преобразить в 2024 году. Совещание провел заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев , а участниками встречи стали представители профильных комитетов, общественники и депутаты.

В администрации краевой столицы обсудили подготовку к интернет-голосованию за благоустройство общественных территорий города, которые планируется преобразить в 2024 году.

Напомним, что с 2018 года в рамках в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиров Путиным, проходит голосование за выбор общественных территорий для благоустройства.

Жители Барнаула также ежегодно определяют, какие общественные пространства будут благоустроены. Благодаря проекту уже более десятка парков и скверов города преобразились, в них созданы места для отдыха детей и взрослых, обновлена инфраструктура.

Как отметил заместитель главы городской администрации, национальный проект является уникальным, так как именно барнаульцы решают, какие объекты и территории необходимо благоустроить.

В администрации краевой столицы обсудили подготовку к интернет-голосованию за благоустройство общественных территорий города , которые планируется преобразить в 2024 году. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Поэтому важно обеспечить широкое информирование горожан о возможности принять участие в голосовании, в доступной форме рассказать о процедуре голосования, чтобы в результате создать комфортную среду именно там, где хотят этого горожане, — подчеркнул Антон Шеломенцев.

По его словам, результаты голосования прошлых лет показывают, что год от года все больше горожан проявляют активную позицию и заинтересованность в улучшении городской среды.

Только в 2022 году более 37 тысяч барнаульцев сделали выбор за развитие тех или иных территорий. Именно на основании результатов голосования в этом году будет обновлен один старейших парков Барнаула «Центральный», продолжится благоустройство еще одного уникального парка города «Юбилейный». За несколько лет удалось полностью возродить парк «Изумрудный». Важно дать возможность жителям сделать свой выбор и в этом году, вовлечь как можно больше людей в этот процесс, особенно среди подрастающего поколения, кому в дальнейшем и предстоит пользоваться той средой, которую мы создаем, — акцентировал замглавы администрации города.

В этом году возможность проголосовать за ту или иную территорию будет у всех жителей города, которые имеют доступ в интернет и учетную запись на Госуслугах. Кроме того, принять участие в голосовании можно будет при помощи волонтеров. В этом случае потребуется только указать свой номер телефона для регистрации на платформе.

Как добавили в Алтайском ресурсном центре добровольчества, на территории Барнаула будут работать 60 волонтеров. Все они уже прошли обучение и готовы оказать помощь всем желающим проголосовать.

Как и в 2022 году, основными точками их работы станут торговые центры, также запланированы выезды на предприятия, участие в массовых городских мероприятиях, чтобы жители имели возможность узнать о голосовании и сделать свой выбор.

В администрации краевой столицы обсудили подготовку к интернет-голосованию за благоустройство общественных территорий города , которые планируется преобразить в 2024 году. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Депутатами Барнаульской городской Думы организовано кураторство каждой территории, участвующей в голосовании. Это позволит усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Планируется проведение различных акций для вовлечения горожан в совместное решение вопросов развития города, создания комфортной среды.

С 15 апреля по 31 мая, когда начнется голосование, на официальном сайте Барнаула будет размещена активная ссылка на платформу, где жители смогут принять участие в голосовании. В перечень объектов для голосования вошли зеленые зоны, которые были предложены районными администрациями и жителями города при формировании общего перечня территорий.