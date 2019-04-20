Когда католическая Пасха в 2019 году

В 2019 году католическая Пасха 21 апреля. Православные будут праздновать Воскресение Христово на неделю позже — 28 апреля. Это важнейший христианский праздник и в западной, и в восточной традиции. Рассказываем о самых важных традициях католической Пасхи 2019.

Католическая Пасха 2019: обычаи и традиции

Пасха установлена в честь воскресения Иисуса Христа, сына Божьего. Своей смертью на кресте он искупил грехи всех людей и дал надежду на жизнь после смерти.

Три дня перед Пасхой в католической церкви называются «Священное Триденствие». Оно начинается на мессе вечером в Великий четверг. В Страстную пятницу верующие строго постятся и вечером идут на богослужение.

Самый главный момент Триденствия начинается в субботу поздно вечером — это «Навечерие Пасхи», сообщает Сибирская католическая газета. Далее следует Святая Ночь Воскресения Иисуса Христа.

Пасха. Кролик. Крашеные яйца ССО

После богослужения католики обязательно устраивают праздничное застолье.

В католической традиции, как и в православной, на Пасху принято красить и освящать в церкви яйца. Кроме того, одним из атрибутов Пасхи у российских католиков являются вербы (хотя в римско-католической традиции больше приняты пальмовые ветви).

Интересно, что знаменитый пасхальный кролик — это светская, а не церковная традиция. В Европе и Америке утром на Пасху прячут пасхальные яйца, а дети их ищут. Во многих западных странах сладкого пасхального кролика дарят близким, пишет ria.ru.