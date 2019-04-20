Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Когда католическая Пасха в 2019 году

В 2019 году католическая Пасха 21 апреля. Православные будут праздновать Воскресение Христово на неделю позже — 28 апреля. Это важнейший христианский праздник и в западной, и в восточной традиции. Рассказываем о самых важных традициях католической Пасхи 2019.

Пасха. Ангел. Католическая церковь
Пасха. Ангел. Католическая церковь
ССО

Католическая Пасха 2019: обычаи и традиции

Пасха установлена в честь воскресения Иисуса Христа, сына Божьего. Своей смертью на кресте он искупил грехи всех людей и дал надежду на жизнь после смерти.

Три дня перед Пасхой в католической церкви называются «Священное Триденствие». Оно начинается на мессе вечером в Великий четверг. В Страстную пятницу верующие строго постятся и вечером идут на богослужение.

Самый главный момент Триденствия начинается в субботу поздно вечером — это «Навечерие Пасхи», сообщает Сибирская католическая газета. Далее следует Святая Ночь Воскресения Иисуса Христа.

Пасха. Кролик. Крашеные яйца
Пасха. Кролик. Крашеные яйца
ССО

После богослужения католики обязательно устраивают праздничное застолье.

В католической традиции, как и в православной, на Пасху принято красить и освящать в церкви яйца. Кроме того, одним из атрибутов Пасхи у российских католиков являются вербы (хотя в римско-католической традиции больше приняты пальмовые ветви).

Интересно, что знаменитый пасхальный кролик — это светская, а не церковная традиция. В Европе и Америке утром на Пасху прячут пасхальные яйца, а дети их ищут. Во многих западных странах сладкого пасхального кролика дарят близким, пишет ria.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость