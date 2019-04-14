Вход Господень в Иерусалим 2019: в чем разница между Вербным и Пальмовым воскресеньем

Вход Господень в Иерусалим — важный христианский праздник. Его дата зависит от Пасхи , поэтому она каждый год меняется. В 2019 году католики празднуют Вход Господень в Иерусалим 14 апреля, а православные — 21 апреля. Рассказываем, в чем суть праздника и почему его называют Вербным и Пальмовым воскресеньем.

Вход Господень в Иерусалим: суть праздника

Вход Господень в Иерусалим — двунадесятый православный праздник (то есть один из 12 важнейших, исключая Пасху).

События праздника связаны с днем накануне — Лазаревой субботой, когда Иисус Христос воскресил своего друга по имени Лазарь. После этого он отправился в Иерусалим. Это описано в Евангелиях.

Множество людей были поражены чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

Вход Господень в Иерусалим празднуют в последнее воскресенье перед Пасхой. Это радостный и одновременно скорбный праздник. Те же люди, которые в этот день славили Христа, меньше чем через неделю будут требовать его распятия.

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года. Михаил Хаустов

Пальмовое воскресенье

В католической традиции Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. Название связана с историей праздника и особенностями богослужения.

Перед началом праздничной мессы католики проводят торжественное шествие вокруг или внутри храма, держа в руках зажженные свечи и ветви: в южных странах — пальмовые, в северных странах — вербные или другие, пишет foma.ru.

В 2019 году Пальмовое воскресенье у католиков — 14 апреля.

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года. Михаил Хаустов

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — еще одно название праздника Вход Господень в Иерусалим. Дело в том, что в России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы.

В 2019 году православное Вербное воскресенье — 21 апреля. В храмах проходят праздничные богослужения. Священники освящают букетики верб, с которыми пришли верующие, сообщает foma.ru.

В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года. Олег Богданов

Какого числа Пасха в 2019 году

В 2019 году католики празднуют Пасху 21 апреля, а православные — 28 апреля.