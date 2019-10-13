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Жизнь

Когда конец света 2019: дата была зашифрована в древних документах

Конец света в 2019 году, предсказанный 23 сентября, не произошел. Но человечеству не дают жить спокойно. Американский исследователь сделал громкое заявление: он объединил «библейские» пророчества с календарем майя и объявил новую дату конца света 2019.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Когда конец света 2019

Приближается конец года, и вместе с ним — очередная дата конца света. 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что исследователь изучил древние тексты и пришел к неожиданному выводу: древние майя «ошиблись» на 7 лет. Точнее, люди неправильно истолковали конец их календаря, уточняет holmtain.ru.

Это было только «начало конца»: с этого момента начался семилетний период бедствий.

Планета. Космос
Планета. Космос
СС0

По мнению Монтенье, под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены, пишет mk.ru.

Исследователь считает, что эти бедствия предсказаны в Библии. Он заявляет, что апокалипсис также описан в древних индийских и египетских текстах.

Информацию о новой дате конца света 2019 вряд ли можно назвать достоверной. Хотя бы — из-за того, что предсказатель уже ошибался со своими прогнозами. По данным holmtain.ru, ранее Монтенье предсказал пришествие антихриста в 2016 году.

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