Когда конец света 2019: дата была зашифрована в древних документах

Когда конец света 2019
Приближается конец года, и вместе с ним — очередная дата конца света. 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье, сообщает «Пятый канал».
Сообщается, что исследователь изучил древние тексты и пришел к неожиданному выводу: древние майя «ошиблись» на 7 лет. Точнее, люди неправильно истолковали конец их календаря, уточняет holmtain.ru.
Это было только «начало конца»: с этого момента начался семилетний период бедствий.
По мнению Монтенье, под воздействием других планет на Земле начнут происходить природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В результате крупнейшие города Земли будут разрушены, пишет mk.ru.
Исследователь считает, что эти бедствия предсказаны в Библии. Он заявляет, что апокалипсис также описан в древних индийских и египетских текстах.
Информацию о новой дате конца света 2019 вряд ли можно назвать достоверной. Хотя бы — из-за того, что предсказатель уже ошибался со своими прогнозами. По данным holmtain.ru, ранее Монтенье предсказал пришествие антихриста в 2016 году.