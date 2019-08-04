Когда конец света 2019: эксперты озвучили новую дату и причину страшных катаклизмов

Конец света 12 августа 2019 года
Издание RSUTE со ссылкой на опубликованные в СМИ сведения анонимного сотрудника NASA сообщило, что на фотографиях из космоса ученые обнаружили неизвестное тело, которое с большой скоростью движется к Земле со стороны Венеры.
Сообщается, что если космический объект продолжит движение по прежней траектории, то конца света 12 августа 2019 года вряд ли удастся избежать.
Новый конец света сразу связали с таинственной планетой Нибиру. Теория о ее существовании не признана официальной наукой. Якобы орбита этой планеты пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет.
«Уфологи давно предупреждали нас о возможной космической гостье. Однако, в научных кругах весьма скептично относились к данному предположению», — пишет издание udf.by.
Действительно, специалисты NASA неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце». Кроме того, астрофизики говорят о невозможности существования в Солнечной системе планеты Нибиру.
На Западе появления таинственной планеты Нибиру ждут еще с 1970-х годов, пишет tjournal.ru. Как правило, источником информации о последних новостях Нибиру являются британские таблоиды (хотя издания могут ссылаться на уфологов, сотрудников NASA или даже работников разведки).