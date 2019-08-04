Когда конец света 2019: эксперты озвучили новую дату и причину страшных катаклизмов

Ученые назвали новую дату конца света — 12 августа 2019, пишут СМИ. Апокалипсис в очередной раз связывают с таинственной планетой Нибиру, появления которой «ждут» уже не первый год. Что известно о новом конце света 2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 12 августа 2019 года

Издание RSUTE со ссылкой на опубликованные в СМИ сведения анонимного сотрудника NASA сообщило, что на фотографиях из космоса ученые обнаружили неизвестное тело, которое с большой скоростью движется к Земле со стороны Венеры.

Сообщается, что если космический объект продолжит движение по прежней траектории, то конца света 12 августа 2019 года вряд ли удастся избежать.

Планета. Космос СС0

Новый конец света сразу связали с таинственной планетой Нибиру. Теория о ее существовании не признана официальной наукой. Якобы орбита этой планеты пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет.

«Уфологи давно предупреждали нас о возможной космической гостье. Однако, в научных кругах весьма скептично относились к данному предположению», — пишет издание udf.by.

Горы. Космос СС0

Действительно, специалисты NASA неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце». Кроме того, астрофизики говорят о невозможности существования в Солнечной системе планеты Нибиру.

На Западе появления таинственной планеты Нибиру ждут еще с 1970-х годов, пишет tjournal.ru. Как правило, источником информации о последних новостях Нибиру являются британские таблоиды (хотя издания могут ссылаться на уфологов, сотрудников NASA или даже работников разведки).