Ледовый поход: как в Первую мировую войну пришлось спасать Балтийский морской флот

Балтийский морской флот был одной из опор российского (и, позже, советского) государства: он активно участвовал в Первой мировой войне и Октябрьской революции. Но в один момент большевики могли его потерять. 19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей нашего флота, названная впоследствии Ледовый поход. От кого и как спасали российские корабли — в материале altapress.ru

Почему был важен Балтийский флот

В 1917 году, за год до окончания Первой мировой войны, Балтийский флот составлял около 100 тысяч человек и примерно 700 единиц боевой техники. Базировался он на территориях Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля и Свеаборга. Штаб находился в Хельсинках.

Матросы Балтийского флота активно боролись за советскую власть в ходе октябрьский революции 1917 года, при этом продолжали держать оборону на западных рубежах в продолжавшейся Первой мировой. Матросы должны были защитить Петроград со стороны моря.

Подготовка ко дню Вокнно-морского флота russiainphoto.ru

Почему понадобился Ледовый поход

Брестский мир, который заключили между собой участники Первой мировой войны, обязывал Советскую Россию покинуть финские порты. При этом, пока лед не позволял осуществить маневр, на бортах должны были оставаться всего лишь несколько команд. Осложняло ситуацию то, что Германия фактически сорвала мирные переговоры и нарушила условия договора. Возникла опасность, что российские корабли захватят войска Финляндии и Германии.

Корабли от захвата спасали под руководством Алексея Щастного. В то время он стал начальником Морских сил Балтийского моря. Операция проходила больше трех месяцев в тяжелых условиях, под натиском немцев.

В конце февраля корабли начали спешно переводить из Ревеля в Гельсиндорф, оттуда предполагалось перебросить флот в Кронштадт. Это делалось в большой спешке. Уже 25 февраля последние корабли покинули порт Ревеля. В этот же день немцы вошли в город.

Суда Балтфлота на Неве после «Ледового похода» из Таллина и Хельсинки в связи с наступлением немцев russiainphoto.ru

Операция без потерь

Корабли отправили до Кронштадта тремя отрядами. 20 апреля в порт прибыл последний из них. За время похода советская армия не потеряла ни одного корабля. Флот действительно пришлось отстаивать, а в некоторых случаях и завоевывать заново.

Например, в ночь на 24 января немцы по льду пытались захватить береговые батареи островов Вульф и Нарген, пишет flot.com. Тогда противник был замечен вовремя, флот отразил нападение.

В итоге спасли 236 кораблей и судов, среди них: 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок, сообщает russian.rt.com. Спасенное «имущество» сыграло большую роль в обороне Петрограда (ныне Санкт-Петербург).