Когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен - разбор altapress.ru

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Сколько снега выпало зимой?

Как мы уже сказали выше, специалисты пока не подсчитали точный объем осадков. Но сервис Яндекс.Погода сообщает, что в Барнауле в районе Авальмана снежный покров примерно 33 см. Метеокарты сообщают о покрове примерно в 27 см. Ждем ответа от специалистов.

Всего в период весенне-летнего половодья 2024 года распилили более 6 км льда. Очистили и вывезли более 100 тыс. куб. м. снега в городах и районах края. 27 км ливневых стоков и 20 км водоотводных каналов очистили, сообщает ГУ МЧС по региону.