Когда каникулы в школах осенью 2018

С осенних каникул школьники выйдут 6 ноября.
Напомним, в ноябре 2018 всех россиян ждут несколько дней отдыха. Будет три выходных в честь Дня народного единства — с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник).
Осенние каникулы-2018 в школах начнутся 29 октября и продлятся по 5 ноября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Алтайского края. Если считать воскресенье, 28 октября, то школьники будут отдыхать 9 дней.
С осенних каникул школьники выйдут 6 ноября.
Напомним, в ноябре 2018 всех россиян ждут несколько дней отдыха. Будет три выходных в честь Дня народного единства — с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник).
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