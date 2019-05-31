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Когда откроется выставка под открытым небом в честь Дня отца

12 июня в 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской состоится торжественное открытие выставки под открытым небом в честь Дня отца. Здесь презентуют подборку теплых семейных снимков отцов и детей, а также наградят лучших авторов и героев этих фотографий — участников конкурса #алтайскийпапа2019. Организатор выставки — компания «Дизайнмастер».

В Барнауле пройдет выставка под открытым небом в честь Дня отца.
В Барнауле пройдет выставка под открытым небом в честь Дня отца.
Источник фото: ru.freepik.com

16 июня в России отмечают День отца. В честь этого праздника редакция altapress.ru совместно с комитетом по культуре Барнаула провела фотоконкурс в социальных сетях, в котором приняли участие почти 100 человек. С 27 мая по 2 июня читатели сайта altapress.ru путем онлайн-голосования выбирают, кому достанется приз зрительских симпатий. Кроме того, работы оценивает коллегия жюри конкурса. Она определит финалистов.

Победители, имена которых станут известны на торжественном открытии 12 июня, получат ценные призы от партнера конкурса — «Сбербанка».

Организатор конкурса: ООО ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

При поддержке Комитета по культуре города Барнаула

Организатор – компания «Дизайнмастер»
Организатор — компания «Дизайнмастер»
Организатор – ООО ИД «Алтапресс»
Организатор — ООО ИД «Алтапресс»
Партнер – ПАО Сбербанк
Партнер — ПАО Сбербанк

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