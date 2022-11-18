Когда Россия покинет топ-10 стран по населению, спрогнозировали демографы

Россия может выйти из топ-10 стран по численности населения к 2050 году, заявили РБК замдиректора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

По словам Безвербного, население России может уменьшиться до 110−120 млн человек, если демографическую политику не изменят.

Денисенко считает, что к 2050 году в десятку стран по численности населения войдут Индия, КНР, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия. Выйти из списка могут Россия и Мексика.

Индия может обогнать КНР по этому показателю к 2030 году. В Китае, по прогнозу Безвербного, из-за старения будут жить меньше 1 млрд человек.

Ранее стало известно, что теперь на Земле живут восемь млрд человек.