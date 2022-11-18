18 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Когда Россия покинет топ-10 стран по населению, спрогнозировали демографы

Россия может выйти из топ-10 стран по численности населения к 2050 году, заявили РБК замдиректора Института демографических исследований РАН, кандидат экономических наук Вадим Безвербный и директор института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

По словам Безвербного, население России может уменьшиться до 110−120 млн человек, если демографическую политику не изменят.

Денисенко считает, что к 2050 году в десятку стран по численности населения войдут Индия, КНР, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия. Выйти из списка могут Россия и Мексика.

Индия может обогнать КНР по этому показателю к 2030 году. В Китае, по прогнозу Безвербного, из-за старения будут жить меньше 1 млрд человек.

Ранее стало известно, что теперь на Земле живут восемь млрд человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость