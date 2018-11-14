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Когда Рождественский пост 2018

28 ноября 2018 года начнется Рождественский пост. Он будет длиться 40 дней. В этот период существует много ограничений в еде и занятиях. Рассказываем, как питаться и что нельзя делать во время последнего поста этого года.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

Когда начинается Рождественский пост и сколько продлится?

Рождественский пост начнется 28 ноября 2018 года и закончится 6 января 2019 года. Этот пост призван подготовить человека к важному церковному празднику — Рождеству Христову.

Что можно есть в Рождественский пост?

Рождественский пост не такой строгий, как Великий пост. Постящимся можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. В число запретных продуктов входят мясо, птица, молочные продукты и яйца.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть пищу с растительным маслом. В среду и пятницу масло в еду добавлять не стоит, также в эти дни нельзя пить вино, пишет сайт «Фома».

Новый год выпадает на период Рождественского поста. Православным христианам советуют в этот праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.

Что нельзя делать в Рождественский пост?

Во время поста воздерживаются не только от пищи, но и моральных грехов, пишет «Фома». Считается, что в Рождественский пост православным христианам нельзя венчаться и играть свадьбу.

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