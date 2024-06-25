В Алтайском крае еще не начали работу официальные пляжи, поскольку специалисты проверяют зоны отдыха и составляют списки. Об этом сообщает « КП на Алтае » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.

Из-за недавнего паводка открытие пляжей откладывается. Ожидается, что полный список безопасных для купания мест будет опубликован в ближайшее время.

Два крупнейших пляжа Барнаула — «Городской» и «Водный мир» — остаются закрытыми из-за высокого уровня воды в Оби. На данный момент в микрорайоне Затон уровень воды составляет 548 см при критическом уровне в 560 см.

Дата их открытия пока неизвестна.

Напомним, что ранее altapress.ru собрал топ открытых бассейнов в Барнауле с адресами и ценами.

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