25 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Когда в Алтайском крае официально откроют пляжи

В Алтайском крае еще не начали работу официальные пляжи, поскольку специалисты проверяют зоны отдыха и составляют списки. Об этом сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.

Из-за недавнего паводка открытие пляжей откладывается. Ожидается, что полный список безопасных для купания мест будет опубликован в ближайшее время.

Два крупнейших пляжа Барнаула — «Городской» и «Водный мир» — остаются закрытыми из-за высокого уровня воды в Оби. На данный момент в микрорайоне Затон уровень воды составляет 548 см при критическом уровне в 560 см.

Дата их открытия пока неизвестна.

Напомним, что ранее altapress.ru собрал топ открытых бассейнов в Барнауле с адресами и ценами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость