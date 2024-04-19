Когда в Барнауле могут отключить отопление

Завершение отопительного сезона, как и его начало, не привязывают к конкретной дате, поясняет Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

Отмечается, что отключение планируют произвести до 7 мая.

При этом отопление отключат, если на протяжении пяти дней температура будет держаться на отметке не ниже +8° С.

Если в доме сильно жарко, то домом можно составить коллективное обращение в управляющую компанию. После этого она отправит письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона.

Ранее стало известно, когда в Барнауле завершится отопительный сезон.

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