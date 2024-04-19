19 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Когда в Барнауле могут отключить отопление

Стало известно, когда в Барнауле примерно отключат центральное отопление.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Завершение отопительного сезона, как и его начало, не привязывают к конкретной дате, поясняет Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

Отмечается, что отключение планируют произвести до 7 мая.

При этом отопление отключат, если на протяжении пяти дней температура будет держаться на отметке не ниже +8° С.

Если в доме сильно жарко, то домом можно составить коллективное обращение в управляющую компанию. После этого она отправит письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона.

Ранее стало известно, когда в Барнауле завершится отопительный сезон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость