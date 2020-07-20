Когда в Барнауле построили 14-метровый Демидовский столп и в чем его смысл

Летом 1825 года в Барнауле открыли Демидовский столп — один из главных символов Барнаула. Кто и зачем установил «высотку» в центре города — в материале altapress.ru.

Демидовская площадь с обелиском в честь 100-летия горного дела на Алтае

Кто?

Столп установили по инициативе начальника канцелярии Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова в честь 100-летия горного производства на Алтае.

Когда?

Началось строительство в 1825, а закончилось только в 1839 году. Строительство обелиска затянулось из-за того, что доставка камней с Беловской каменоломни на Барнаульский завод занимала много времени. Также не хватало рабочих рук: они были задействованы на других строительных объектах города — госпитале, богадельне, церкви.

Демидовская площадь. Анна Зайкова

Как выглядит?

Прообраз Демидовского столпа — Румянцевский обелиск на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Он сложен из 12-ти блоков серого гранита, которые высекали и обрабатывали в Колыванской области и на плотах сплавляли вниз по Чарышу и Оби до Барнаула.

Изначально предполагалась, что высота столпа будет 21 метр. Но в ходе строительства проект переработали и высоту уменьшили до 14 метров.

Что сейчас?

Демидовский столп имеет федеральное значение, но из-за того, что памятник нигде не стоял на балансе, его не ремонтировали с 1839 года — момента окончания строительства. В 2019 году обелиск перешел во владение городских властей и его ожидает капитальный ремонт.

Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

Что означают памятники -«столпы»?

В Древнем Египте монументы, сужающиеся к верху — обелиски — были важным элементом архитектуры. Они являлись символами солнца. В Древнем Риме обелиски использовались, как гномоны солнечных часов или поворотные знаки в цирках.

Сейчас обелиск утратил свое первоначальное значение и стал просто типом памятника.

Анна Карпова