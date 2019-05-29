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29 мая 25°C

Когда в Барнауле включат горячую воду

В Барнауле отключение горячей воды началось 13 мая. Сначала воду отключили по контуру ТЭЦ-3. Рассказываем, когда в Барнауле включат горячую воду и кому отключение воды еще только предстоит.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

Когда включат горячую воду в Барнауле в 2019

Горячую воду в Барнауле включат на несколько дней раньше запланированного. Ранее сообщалось, что по контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключат по 5 июня. Однако энергетики начали возвращать горячую воду в дома еще 24 мая.

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле

  • Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
  • В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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