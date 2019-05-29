В Барнауле отключение горячей воды началось 13 мая. Сначала воду отключили по контуру ТЭЦ-3. Рассказываем, когда в Барнауле включат горячую воду и кому отключение воды еще только предстоит.

Когда включат горячую воду в Барнауле в 2019

Горячую воду в Барнауле включат на несколько дней раньше запланированного. Ранее сообщалось, что по контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключат по 5 июня. Однако энергетики начали возвращать горячую воду в дома еще 24 мая.

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.

Кран. Вода. В душе. СС0

Кто попадает под контур ТЭЦ-2 в Барнауле