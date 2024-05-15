Когда в парке «Центральный» пройдет открытие «Ночи музеев»

В субботу, 18 мая, в парке «Центральный» пройдет открытие «Ночи музеев». Об этом сообщает администрация города.

Известно, что тема «Ночи музеев» 2024 года — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Старт акции пройдет в парке культуры и отдыха «Центральный» в 18:00, 18 мая.

Организаторы просят жителей города заранее спланировать свой маршрут и купить билеты. Для этого можно скачать полную программу «Ночи музеев».

Большинство площадок можно будет посетить бесплатно. В 14 учреждений необходимо будет купить билет: Краеведческий, Художественный музеи, ГМИЛИКА, Музей «Город», галерея «Universum» АГУ, Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека», Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина, Музей «Мир камня», Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, Клуб-музей частных коллекций, Музей природы института биологии и биотехнологии АГУ, Выставочная площадка Барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Стоимость билетов во все эти музеи одинакова: 150 рублей для всех категорий посетителей, 50 рублей — для школьников и бесплатно — для детей до 6 лет. Билеты в государственные музеи и в музей «Город» можно купить онлайн или по Пушкинской карте.

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