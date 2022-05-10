10 мая
﻿
Жизнь

Когда в самом знаменитом парке Барнаула появился легендарный пруд и куда пропала вода

[slider]

слайд 1

[-]

слайд 2

[-]

слайд 3

[/slider]

В 2022 году в барнаульском парке «Изумрудном», за восстановление которого три-четыре года назад боролись общественники, планировали восстановить пруд. Многие, кто любят это место, считают, что водоем там был всегда. Но altapress.ru покопался в газетах и выяснил: нет, это не так.

Парк "Изумрудный", май 2022.
Парк "Изумрудный", май 2022.
Altapress.ru

Когда в парке появился пруд?

Обычно пишут, что пруд появился в парке Барнаульского меланжевого комбината тогда же, когда и сам парк. Между тем, судя по публикации «Алтайской правды», это не так. Водоем — а его газетчики называли озером — соорудили здесь только летом 1952 года.

«Его создали в этом году комсомольцы и молодежь комбината», — сообщила газета в номере от 10 июня 1952 года.

У озера было название — в честь его строителей его называл «Комсомольским». На озере построили четырехметровый водопад, лодочная станция, насыпан остров, также рассказывала газета.

Каким был парк в то время?

В те годы это было не только место отдыха, но и территория воспитания правильного советского гражданина. Вот как описывает парк «Алтайская правда» в том же 1952 году.

«Вдоль широкой аллеи от входа на красивых подставках расположены портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б). В центре аллеи и окружении цветов высится скульптура И. В. Сталина».

Кроме портретов вождей здесь был читальный зал со свежими газетами и журналами и книгами, в 1952 году здесь можно было послушать лекцию о великих стройках коммунизма, борьбе корейского народа с американскими агрессорами и международном положении.

Кстати, после развенчания культа личности Сталина его скульптуру демонтировали. Уже в просоветское время ходили слухи, что памятник «похоронили» где-то на территории парка. Но обнаружить его так и не удалось.

Парк &quot;Изумрудный&quot;, май 2022.
Парк «Изумрудный», май 2022.
Altapress.ru
Парк &quot;Изумрудный&quot;, май 2022.
Парк «Изумрудный», май 2022.
Altapress.ru
Парк &quot;Изумрудный&quot;, май 2022.
Парк «Изумрудный», май 2022.
Altapress.ru

Почему из пруда ушла вода?

Но вернёмся все же в наше время. Восстановить пруд в парке «Изумрудный» планируют в конце 2022 года. А в начале года управляющий парком Владислав Вакаев объяснил в соцсетях, почему из пруда ушла вода.

«Дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой пленки. Пленка от времени просто пришла в негодность. Теперь в парке придется создавать новую гидроизоляцию», — сказал Вакаев.

Да, что не забыли о дате создания парка. Справочные интернет-ресурсы, включая Википедию, обычно пишут: парк культуры и отдыха Барнаульского меланжевого комбината открыли в 1939 году.

Между тем, впервые о его открытии упоминают в 1932 году — это произошло 20 июля. Так что в 2022 году у парка что-то вроде юбилея — 90-летие. Кстати, к 1932 году сам комбинат еще не был построен — летом только заложили его фундамент.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость