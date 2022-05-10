Когда в самом знаменитом парке Барнаула появился легендарный пруд и куда пропала вода

В 2022 году в барнаульском парке «Изумрудном», за восстановление которого три-четыре года назад боролись общественники, планировали восстановить пруд. Многие, кто любят это место, считают, что водоем там был всегда. Но altapress.ru покопался в газетах и выяснил: нет, это не так.

Когда в парке появился пруд?

Обычно пишут, что пруд появился в парке Барнаульского меланжевого комбината тогда же, когда и сам парк. Между тем, судя по публикации «Алтайской правды», это не так. Водоем — а его газетчики называли озером — соорудили здесь только летом 1952 года.

«Его создали в этом году комсомольцы и молодежь комбината», — сообщила газета в номере от 10 июня 1952 года.

У озера было название — в честь его строителей его называл «Комсомольским». На озере построили четырехметровый водопад, лодочная станция, насыпан остров, также рассказывала газета.

Каким был парк в то время?

В те годы это было не только место отдыха, но и территория воспитания правильного советского гражданина. Вот как описывает парк «Алтайская правда» в том же 1952 году.

«Вдоль широкой аллеи от входа на красивых подставках расположены портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б). В центре аллеи и окружении цветов высится скульптура И. В. Сталина».

Кроме портретов вождей здесь был читальный зал со свежими газетами и журналами и книгами, в 1952 году здесь можно было послушать лекцию о великих стройках коммунизма, борьбе корейского народа с американскими агрессорами и международном положении.

Кстати, после развенчания культа личности Сталина его скульптуру демонтировали. Уже в просоветское время ходили слухи, что памятник «похоронили» где-то на территории парка. Но обнаружить его так и не удалось.

Парк «Изумрудный», май 2022. Altapress.ru Парк «Изумрудный», май 2022. Altapress.ru Парк «Изумрудный», май 2022. Altapress.ru

Почему из пруда ушла вода?

Но вернёмся все же в наше время. Восстановить пруд в парке «Изумрудный» планируют в конце 2022 года. А в начале года управляющий парком Владислав Вакаев объяснил в соцсетях, почему из пруда ушла вода.

«Дно пруда имело гидроизоляцию в виде толстой полиэтиленовой пленки. Пленка от времени просто пришла в негодность. Теперь в парке придется создавать новую гидроизоляцию», — сказал Вакаев.

Да, что не забыли о дате создания парка. Справочные интернет-ресурсы, включая Википедию, обычно пишут: парк культуры и отдыха Барнаульского меланжевого комбината открыли в 1939 году.

Между тем, впервые о его открытии упоминают в 1932 году — это произошло 20 июля. Так что в 2022 году у парка что-то вроде юбилея — 90-летие. Кстати, к 1932 году сам комбинат еще не был построен — летом только заложили его фундамент.