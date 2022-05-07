«Когда заделывать будут?»: барнаульцы жалуются на «уютные» ямы на дорогах

Пользователи соцсетей вновь сообщают о множественных проблемах с дорожным покрытием в Барнауле. Они утверждают, что ямы образовались на недавно отремонтированных направлениях.

Бурная дискуссия развернулась под постом о ямах на улице Малахова. Автомобилисты сообщают, что они «уютно» расположились на выезде перед Взлетной (после съезда с Павловского тракта).

Комментаторы тут же перечислили адреса, где имеются такие же проблемы.

«По Малахова в другую сторону поворот на Транзитную такая же яма, далее по Малахова съезд к дому 89 — тоже такая яма. Напротив дома 99 по малой Малахова такие ямы с прошлого года. И в асфальте уже очень глубокая колея».

«Вы бы лучше написали про ямы, причем огромные, на Попова, где лежачий полицейский. Район Попова-Павловский тракт, чуть не доезжая до микрорайона „Дружный“».

«Еще круче яма при выезде на Малахова с Северного Власихинского. На днях постараюсь сфотографировать и выложить. И пусть ГИБДД мне объяснит, как я должна соблюдать пункт правил: „При повороте направо занимать крайний правый ряд“?. Я считаю, что если ГИБДД отвечает за безопасность на дорогах, то пусть она состояние этих дорог тоже контролирует».

Ранее сообщалось, что в Барнауле автоколонна дорожной службы помыла главные проспекты и улицы. Шесть коммунальных машин смыли пыль и грязь с проезжих частей проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Гоголя.