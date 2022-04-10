В Барнауле больше 65 тыс. квадратных метров дорог отремонтируют за 67 миллионов рублей

В Барнауле в 2022 году отремнотируют 65,5 тысячи квадратных метров дорог. На это потратят 67 млн рублей.

Помимо этого, в краевой столице отремонтируют 17,5 тысячи квадратных метров тротуаров и 185 колодцев, струйно-инъекционным методом восстановят более пяти тысяч квадратных метров дорог.

Также в планах дорожников заливка битумом температурных трещин и швов примыкания, устройство подходов к пешеходным переходам и «лежачих полицейских», сообщает администрация города.

Сейчас дорожники ведут фрезерование проезжих частей на четырех участках.

Работы идут на улице Мамонтова в пригородном поселке Власиха, на четной стороне улице Малахова между А. Петрова и Новгородской, на проспекте Строителей на участке от Павловского тракта до Челюскинцев, на улице Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев.

Также в числе первых участков, где начнутся восстановительные работы проезжих частей, улицы Кутузова, Загородная, Энтузиастов, Взлетная, Павловский тракт.

Напомним, в конце марта в Барнауле стартовал сезон ремонта дорог с применением холодного асфальта. В ночь с 20 на 21 марта дорожники отремонтировали участок проезжей части путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка.