21 марта
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Жизнь

В Барнауле открыли весенний дорожный сезон ремонтом на мосту в районе Нового рынка

В Барнауле стартовал сезон ремонта дорог с применением холодного асфальта. В ночь с 20 на 21 марта дорожники отремонтировали участок проезжей части путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка, сообщает администрация города.

Ямочный ремонт в Барнауле.
Ямочный ремонт в Барнауле.
barnaul.org

Зимой, в январе и феврале, рабочие подстроились под погоду и смогли починить три аварийных участка дорог (на мосте на пр. Ленина, на пересечении Павловского тракта с ул. Георгиева, отремонтировали колодец с заменой плиты перекрытия на Павловском тракте).

«Сейчас определяется план-график аварийных участков, где в первую очередь необходим ремонт холодным асфальтом. Работы начнутся с проспекта Ленина, также устранят аварийные участки на улицах Анатолия, Гоголя, Загородной, переулке Кауфмана, проезде Северном Власихинском», — перечисляют в мэрии.

Всего в план войдут около 30 участков.

Кстати, реконструкцию всего путепровода на Новом рынке обещали начать в мае. В апреле начнут перекрывать движение из-за строительства временного трамвайного кольца.

Полное перекрытие движения в районе Нового рынка продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.

Ранее altapress.ru писал, как антироссийские санкции повлияют на дорожную отрасль в крае.

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