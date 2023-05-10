10 мая
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Жизнь

Когда заканчиваются уроки в школах и начинаются летние каникулы в 2023 году, рассказали в Минпросвещении

Стало известно, до какого числа будут учиться школьники и когда начнутся летние каникулы. Об этом сообщают РИА Новости.

"Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года.
"Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года.
Олег Богданов

В большинстве школ в 2023 году летние каникулы начнутся 26 или 31 мая, в зависимости от системы обучения, сообщает издание. При этом каждый регион имеет право устанавливать свои сроки для отдыха учеников, в случае непредвиденных ситуаций.

Для учеников выпускных классов - 9 и 11-го - каникулы начнутся позже. Учебный год для них завершится после сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В зависимости от выбранных предметов, ученики будут ходить в школу практически до конца первого летнего месяца.

Летние каникулы традиционно продлятся три месяца. Ранее эксперты РАНХиГС предлагали сократить каникулы до полутора месяцев. Однако в Госдуме эту инициативу не поддержали.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных.

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