31 мая
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Жизнь

Когда запустят первую в истории современной России миссию на Луну, рассказали в "Роскосмосе"

"Роскосмос" объявил, когда Россия планирует отправить первую в отечественной современной истории миссию на Луну. Об этом сообщают "РИА Новости".

Лунное полутеневое затмение
Лунное полутеневое затмение
Наблюдательный Барнаул

Автоматическую станцию "Луна-25" запустят в августе 2023 года. Она станет первым отечественным аппаратом, отправленным к Луне, за последние 50 лет.

В "Роскосмосе" отмечают, что на данный момент аппарат находится на важнейшем этапе подготовке. Он проходит заключительный цикл наземных испытаний.

На стенде отработки бортового комплекса управления специалисты завершают статистическое моделирование ключевого этапа миссии – мягкой посадки на поверхность Луны.

Специалисты подчеркивают, что для успеха миссии необходимы дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления во время посадки.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что "Луна-25" должна будет впервые в истории космонавтики сесть в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

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