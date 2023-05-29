Ученые предупредили — в скором времени население Земли перестанет видеть звезды.

Это случится в течение ближайших 20 лет, пишет The Guardian.

Причина - засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Свет от них рассеивается в нижних слоях атмосферы. Семь лет назад астрономы сообщили, что Млечный Путь уже невозможно разглядеть с третьей части земного шара.

Причем расположение звезд все еще используется для навигации, указывает bfm.ru.

Между тем на Земле получен сигнал о гибели человечества. В созвездии Пегаса есть двойная звезда - белый карлик и другая, гораздо больше, как выяснилось, Солнца.

По мощности она тоже превосходит светило.

Эта мощная звезда начнет расширяться и станет красным гигантом. Он начнет поглощать карлика и взорвется. После этого начнутся мощные потоки гамма- и рентгеновского излучения.

Радиация полностью разрушит озоновый слой Земли. Это катастрофа. Предполагается, что помимо "конца света" наша планета может заметно уменьшится. Это тоже предвестник "судного дня".