29 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Население Земли перестанет видеть звезды

Ученые предупредили — в скором времени население Земли перестанет видеть звезды.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Это случится в течение ближайших 20 лет, пишет The Guardian.

Причина - засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Свет от них рассеивается в нижних слоях атмосферы. Семь лет назад астрономы сообщили, что Млечный Путь уже невозможно разглядеть с третьей части земного шара.

Причем расположение звезд все еще используется для навигации, указывает bfm.ru.

Между тем на Земле получен сигнал о гибели человечества. В созвездии Пегаса есть двойная звезда - белый карлик и другая, гораздо больше, как выяснилось, Солнца.

По мощности она тоже превосходит светило.

Эта мощная звезда начнет расширяться и станет красным гигантом. Он начнет поглощать карлика и взорвется. После этого начнутся мощные потоки гамма- и рентгеновского излучения.

Радиация полностью разрушит озоновый слой Земли. Это катастрофа. Предполагается, что помимо "конца света" наша планета может заметно уменьшится. Это тоже предвестник "судного дня".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость