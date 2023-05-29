Население Земли перестанет видеть звезды

Это случится в течение ближайших 20 лет, пишет The Guardian.
Причина - засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Свет от них рассеивается в нижних слоях атмосферы. Семь лет назад астрономы сообщили, что Млечный Путь уже невозможно разглядеть с третьей части земного шара.
Причем расположение звезд все еще используется для навигации, указывает bfm.ru.
Между тем на Земле получен сигнал о гибели человечества. В созвездии Пегаса есть двойная звезда - белый карлик и другая, гораздо больше, как выяснилось, Солнца.
По мощности она тоже превосходит светило.
Эта мощная звезда начнет расширяться и станет красным гигантом. Он начнет поглощать карлика и взорвется. После этого начнутся мощные потоки гамма- и рентгеновского излучения.
Радиация полностью разрушит озоновый слой Земли. Это катастрофа. Предполагается, что помимо "конца света" наша планета может заметно уменьшится. Это тоже предвестник "судного дня".