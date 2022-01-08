Большой взрыв. Ученые впервые увидели, как умирает звезда

Ученые Young Supernova Experiment (YSE) рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она переродилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf, пишет TJ со ссылкой на исследование .

Звезду, в 10 раз массивнее Солнца, нашли летом 2020 года в галактике NGC 5731, где она излучала огромное количество света.

Ученые следили звездой и сверхновой с помощью телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях. Осенью астрономы зафиксировали вспышку и наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва.

Наблюдение за последствиями длилось год. Ученые впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Ранее считалось, что подобные звезды относительно спокойны перед взрывом.

Boom!????Astronomers have imaged in real time the dying breath of a red supergiant. Via 2 Hawai'i telescopes @keckobservatory & @UHIfA Pan-STARRS, they watched the star self-destruct during its last 130 days before going supernova.

???? https://t.co/0R26HpHFeo

????️ Credit: @AdamGDog pic.twitter.com/8ZH6HTAux7 — W. M. Keck Observatory (@keckobservatory) January 6, 2022