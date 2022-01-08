8 января -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Большой взрыв. Ученые впервые увидели, как умирает звезда

Ученые Young Supernova Experiment (YSE) рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она переродилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf, пишет TJ со ссылкой на исследование.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Звезду, в 10 раз массивнее Солнца, нашли летом 2020 года в галактике NGC 5731, где она излучала огромное количество света.

Ученые следили звездой и сверхновой с помощью телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях. Осенью астрономы зафиксировали вспышку и наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва.

Наблюдение за последствиями длилось год. Ученые впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Ранее считалось, что подобные звезды относительно спокойны перед взрывом.

«Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — отметил автор исследования Винн Якобсон-Галан.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость