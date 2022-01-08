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Гав с акцентом. Ученые выяснили, что животные отличают язык хозяина от иностранного

Собаки могут отличить знакомый язык от иностранного — к такому выводу пришли венгерские ученые. Об этом пишет «Нож» со ссылкой на научный журнал Neurolmage.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

Исследование запустила Лаура В. Куайя — хозяйка бордер-колли по кличке Кун-кун. Переехав из Мехико в Будапешт, она задумалась: заметил ли пес, что люди говорят не по-испански.

Так бордер-колли и еще 17 собак, привыкшие или к испанской, или к венгерской речи, стали участниками исследования. Активность мозга псов сканировал аппарат МРТ. В это время звучали отрывки из «Маленького принца» на испанском и венгерском языках, а также непохожие на речь перемешанные фрагменты.

Ученые пришли к выводу, что собаки отличают связную речь от набора слов на любом языке. Также они смогли узнать «родную» речь. Лучше всего с этим справились пожилые собаки.

Исследователи уверены, что это первое доказательство того, что мозг другого животного (не человека) способен почувствовать разницу между двумя языками.

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