Гав с акцентом. Ученые выяснили, что животные отличают язык хозяина от иностранного

Исследование запустила Лаура В. Куайя — хозяйка бордер-колли по кличке Кун-кун. Переехав из Мехико в Будапешт, она задумалась: заметил ли пес, что люди говорят не по-испански.
Так бордер-колли и еще 17 собак, привыкшие или к испанской, или к венгерской речи, стали участниками исследования. Активность мозга псов сканировал аппарат МРТ. В это время звучали отрывки из «Маленького принца» на испанском и венгерском языках, а также непохожие на речь перемешанные фрагменты.
Ученые пришли к выводу, что собаки отличают связную речь от набора слов на любом языке. Также они смогли узнать «родную» речь. Лучше всего с этим справились пожилые собаки.
Исследователи уверены, что это первое доказательство того, что мозг другого животного (не человека) способен почувствовать разницу между двумя языками.