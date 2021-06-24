Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей

Команда астрономов из Корнеллского университета и Американского музея естественной истории впервые составила каталог звездных систем, из которых «инопланетные астрономы» были бы способны следить за Землей, просто наблюдая, как наша планета при вращении по орбите перекрывает свет Солнца, пишет «Российская газета».

Астрономы исходили из практики собственных наблюдений. Как известно, многие экзопланеты в последние годы удалось открыть благодаря транзитному свечению.

Планеты, обращаясь вокруг своих звезд, с определенной периодичностью перекрывают от наблюдателя с Земли или от космического телескопа свет этих звезд. Это позволяет не только обнаружить объекты, но и расчетным путем получить данные об их основных характеристиках.

В новом исследовании ученые решили выяснить, из каких звездных систем благодаря подобной технологии можно было бы наблюдать за Землей. Для этого они определили круг из 2034 близлежащих звездных систем — в пределах небольшого космического расстояния в 326 световых лет, — с которых теоретически видна Земля.

Подсчитано, что 117 из упомянутых 2034 звездных систем, прошедших через транзитную зону Земли за исследованный период в 10 тыс. лет, находятся сравнительно недалеко — в пределах 100 световых лет от Солнца. Причем 75 объектов находились в транзитной зоне Земли с момента появления коммерческих радиостанций, что произошло около века назад.

Если бы на планетах вокруг отобранных для исследования звезд существовала разумная жизнь, то «инопланетные» астрономы из 1715 звездных систем могли бы обнаружить Землю еще в момент расцвета человеческой цивилизации, то есть в период от 10 000 до 5000 лет назад. В последующие 5000 лет к наблюдениям могли бы присоединиться астрономы еще из 319 звездных систем.