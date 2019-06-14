Кокорину и Мамаеву вынесли новый приговор

Мосгорсуд вынес новый приговор футболистам Александру Кокорину («Зенит») и Павлу Мамаеву («Краснодар»), который повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий. Об этом сообщает «Российская газета».

Срок наказания игроков и их друзей суд сохранил. До конца июня их всех отправят в одну из колоний общего режима. Срок отбывания наказания — с 13 июня.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, его брат Кирилл Кокорин — 1,5 года колонии, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев колонии.

За что осудили футболистов

Дело против футболистов возбудили в связи с двумя драками в Москве, произошедшими 8 октября 2018 года. Участие в них приняли нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

По данным следствия, фигуранты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.