Коктейль «российский миротворец» начали продавать в карабахском баре

В составе «российского миротворца» — гранатовый сок, сироп «Блю Курасао» и водка. Стоит такой коктейль 5,5 тыс. армянских драм.
«Он стоит около 830 рублей», — отмечает издание.
В меню есть еще два алкогольных коктейля: «Отель „Европа“» и «Арцахская Зеленка» за 757 и 832 рубля соответственно.
Ранее сообщали, что Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах, согласно подписанному документу о полном прекращении всех боевых действий в зоне конфликта.
Накануне Совфед позволил президенту России Владимиру Путну отправить российские войска в непризнанную республику, где в течение месяца воевали Армения и Азербайджан.