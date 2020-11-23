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Жизнь

Коктейль «российский миротворец» начали продавать в карабахском баре

В Нагорном Карабахе, в одном из баров Степанакерта, начали продавать коктейль «российский миротворец», сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в непризнанной республике.

Коктейль "российский миротворец".
Коктейль "российский миротворец".
t.me/rbc_news.

В составе «российского миротворца» — гранатовый сок, сироп «Блю Курасао» и водка. Стоит такой коктейль 5,5 тыс. армянских драм.

«Он стоит около 830 рублей», — отмечает издание.

В меню есть еще два алкогольных коктейля: «Отель „Европа“» и «Арцахская Зеленка» за 757 и 832 рубля соответственно.

Ранее сообщали, что Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах, согласно подписанному документу о полном прекращении всех боевых действий в зоне конфликта.

Накануне Совфед позволил президенту России Владимиру Путну отправить российские войска в непризнанную республику, где в течение месяца воевали Армения и Азербайджан.

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