Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило три сотни человек

27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае, заявили в оперативном штабе 27 апреля. В это раз больше всего заразившихся в Барнауле.

В столице края выявили 13 человек, в Павловском районе — 2, Бийске — 6, Первомайском районе — 2, Змеиногорске — 1, Поспелихинском районе — 1.

Впервые коронавирус появился в Немецком и Романовском районах.

Также растет и количество выздоровевших. К 27 апреля из клиник выписали 29 человек, в том числе троих детей.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек. Один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями, добавили в оперштабе.

Один человек скончался.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

Картина рапространения

Барнаул — 81,

Заринск -1,

Павловский район — 7 ( п. Комсомольский — 2 , с. Шахи — 1 , с. Павловск — 4),

п. Комсомольский — 2 с. Шахи — 1 с. Павловск — 4), Рубцовск — 6,

Рубцовский район — 5 ( с. Веселоярск — 4 , с. Новониколаевка — 1),

с. Веселоярск — 4 с. Новониколаевка — 1), Бийск — 25,

Первомайский район- 4 ( с. Логовское , с. Березовка — 1 , с. Первомайское — 1),

с. Логовское с. Березовка — 1 с. Первомайское — 1), Крутихинский район — 3 ( с. Крутиха),

с. Крутиха), Советский район — 2 ( с. Советское),

с. Советское), Новоалтайск — 1,

Камень-на-Оби — 5,

Змеиногорский район — 141 ( Змеиногорск — 4 , Змеиногорский район — 137),

Змеиногорск — 4 Змеиногорский район — 137), Горняк — 6,

Поспелихинский район — 12 ( с. Николаевка — 8 , с. Поспелиха — 4),

с. Николаевка — 8 с. Поспелиха — 4), Родинский район — 1 ( п. Мирный),

п. Мирный), Троицкий район -1 ( с. Троицкое),

с. Троицкое), Целинный район — 1 ( с. Верх-Марушка),

с. Верх-Марушка), Яровое — 1,

Михайловский район — 1 ( с. Михайловское),

с. Михайловское), Новичихинский район — 4 ( с. 10 лет Октября),

с. 10 лет Октября), Немецкий район — 1 ( с. Гальбштат),

с. Гальбштат), Романовский район — 1 ( с. Сидоровка).

Из 310 заболевших: 39 — выявлено у больных внебольничной пневмонией, 42 — у заболевших ОРВИ, в 229 случаях — бессимптомное течение.