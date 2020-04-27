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27 апреля 15°C
Коронавирус

Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило три сотни человек

27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае, заявили в оперативном штабе 27 апреля. В это раз больше всего заразившихся в Барнауле.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В столице края выявили 13 человек, в Павловском районе — 2, Бийске — 6, Первомайском районе — 2, Змеиногорске — 1, Поспелихинском районе — 1.

Впервые коронавирус появился в Немецком и Романовском районах.

Также растет и количество выздоровевших. К 27 апреля из клиник выписали 29 человек, в том числе троих детей.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек. Один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями, добавили в оперштабе.

Один человек скончался.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
www.instagram.com/minzdravalt/

Картина рапространения

  • Барнаул — 81,
  • Заринск -1,
  • Павловский район — 7 (п. Комсомольский — 2, с. Шахи — 1, с. Павловск — 4),
  • Рубцовск — 6,
  • Рубцовский район — 5 (с. Веселоярск — 4, с. Новониколаевка — 1),
  • Бийск — 25,
  • Первомайский район- 4 (с. Логовское, с. Березовка — 1, с. Первомайское — 1),
  • Крутихинский район — 3 (с. Крутиха),
  • Советский район — 2 (с. Советское),
  • Новоалтайск — 1,
  • Камень-на-Оби — 5,
  • Змеиногорский район — 141 (Змеиногорск — 4, Змеиногорский район — 137),
  • Горняк — 6,
  • Поспелихинский район — 12 (с. Николаевка — 8, с. Поспелиха — 4),
  • Родинский район — 1 (п. Мирный),
  • Троицкий район -1 (с. Троицкое),
  • Целинный район — 1 (с. Верх-Марушка),
  • Яровое — 1,
  • Михайловский район — 1 (с. Михайловское),
  • Новичихинский район — 4 (с. 10 лет Октября),
  • Немецкий район — 1 (с. Гальбштат),
  • Романовский район — 1 (с. Сидоровка).

Из 310 заболевших: 39 — выявлено у больных внебольничной пневмонией, 42 — у заболевших ОРВИ, в 229 случаях — бессимптомное течение.

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