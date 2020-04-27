Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило три сотни человек

В столице края выявили 13 человек, в Павловском районе — 2, Бийске — 6, Первомайском районе — 2, Змеиногорске — 1, Поспелихинском районе — 1.
Впервые коронавирус появился в Немецком и Романовском районах.
Также растет и количество выздоровевших. К 27 апреля из клиник выписали 29 человек, в том числе троих детей.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек. Один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями, добавили в оперштабе.
Один человек скончался.
Картина рапространения
- Барнаул — 81,
- Заринск -1,
- Павловский район — 7 (п. Комсомольский — 2, с. Шахи — 1, с. Павловск — 4),
- Рубцовск — 6,
- Рубцовский район — 5 (с. Веселоярск — 4, с. Новониколаевка — 1),
- Бийск — 25,
- Первомайский район- 4 (с. Логовское, с. Березовка — 1, с. Первомайское — 1),
- Крутихинский район — 3 (с. Крутиха),
- Советский район — 2 (с. Советское),
- Новоалтайск — 1,
- Камень-на-Оби — 5,
- Змеиногорский район — 141 (Змеиногорск — 4, Змеиногорский район — 137),
- Горняк — 6,
- Поспелихинский район — 12 (с. Николаевка — 8, с. Поспелиха — 4),
- Родинский район — 1 (п. Мирный),
- Троицкий район -1 (с. Троицкое),
- Целинный район — 1 (с. Верх-Марушка),
- Яровое — 1,
- Михайловский район — 1 (с. Михайловское),
- Новичихинский район — 4 (с. 10 лет Октября),
- Немецкий район — 1 (с. Гальбштат),
- Романовский район — 1 (с. Сидоровка).
Из 310 заболевших: 39 — выявлено у больных внебольничной пневмонией, 42 — у заболевших ОРВИ, в 229 случаях — бессимптомное течение.