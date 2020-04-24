Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 апреля 29°C
Коронавирус

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Алтайском крае (обновлено)

В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

По данным издания, мужчина умер в ночь на 24 апреля. У него была почечная недостаточность и серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он регулярно ездил на гемодиализ в Барнаул и Новоалтайск.

Проживал мужчина в селе Логовском Первомайского района. Первой в селе коронавирусом заболела его супруга, которая работала в Барнауле — в горбольнице выдавала и забирала одежду.

Вторым заразившимся стал умерший муж, отмечает издание. Женщина выздоровела, ее выписали 23 апреля.

Обновлено в 15:56

Стали известны подробности о первом смертельном случае коронавируса в Алтайском крае — жертвой инфекции стал мужчина 1963 года рождения. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес искренние соболезнования родным и близким умершего.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Согласно данным местного оперштаба по коронавирусу, смертей в крае от инфекции не зарегистрировано. В Первомайском районе зафиксированы 2 случая заболевания, оба — в селе Логовоском.

Всего в Алтайском крае 152 подтвержденных случая, в том числе у 13 детей. На 24 апреля в крае 18 выздоровевших.

Напомним, число зараженных может значительно увеличиться. Ожидается информация из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края по повторным тестам первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость