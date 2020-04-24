Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Алтайском крае (обновлено)

В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, пишет « Толк » со ссылкой на свои источники.

По данным издания, мужчина умер в ночь на 24 апреля. У него была почечная недостаточность и серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он регулярно ездил на гемодиализ в Барнаул и Новоалтайск.

Проживал мужчина в селе Логовском Первомайского района. Первой в селе коронавирусом заболела его супруга, которая работала в Барнауле — в горбольнице выдавала и забирала одежду.

Вторым заразившимся стал умерший муж, отмечает издание. Женщина выздоровела, ее выписали 23 апреля.

Обновлено в 15:56 Стали известны подробности о первом смертельном случае коронавируса в Алтайском крае — жертвой инфекции стал мужчина 1963 года рождения. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес искренние соболезнования родным и близким умершего.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Согласно данным местного оперштаба по коронавирусу, смертей в крае от инфекции не зарегистрировано. В Первомайском районе зафиксированы 2 случая заболевания, оба — в селе Логовоском.

Всего в Алтайском крае 152 подтвержденных случая, в том числе у 13 детей. На 24 апреля в крае 18 выздоровевших.

Напомним, число зараженных может значительно увеличиться. Ожидается информация из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края по повторным тестам первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.